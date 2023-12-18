Офіс президента України назвав основні цілі переговорів із ЄС

В Офісі президента української держави назвали три пріоритетні цілі при створенні рамки переговорного плану з Європейською комісією, повідомляє “Преса України” з посиланням на ефір телемарафону.

Перший напрямок, який був названий в Офісі президента, це створення нової архітектури економічних взаємин між Україною та Європою. Також зменшення тиску з боку бюрократії.

Другий напрямок – це реформа сектору справедливості. Заявляється, що це стосується антикорупційних дій, а також цілісного покращення правоохоронної та судової системи.

Третій напрямок – це реформи Збройних Сил України, Михайло Подоляк упевнений, що це допоможе українській державі в майбутньому не потрапляти під агресію інших держав.

Також згадується важливість України для Європейського Союзу.