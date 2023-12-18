Нагородний успіх: Українська збірна з лижних перегонів виграла на ‘Slavic Cup’

Представники української збірної з лижних перегонів у день початку змагань “Slavic Cup” вибороли нагороди. Загальна кількість нагород – чотири, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Національного олімпійського комітету України.

Українські спортсмени вибороли чотири нагороди на лижних змаганнях у перший день турніру “Slavic Cup”. Серед нагород фігурують дві золоті медалі, одна срібна та одна бронзова. Їхні спортсмени придбали завдяки лижним перегонам.

Комітет заявляє, що нагороди розігрувалися в спринті з використанням вільного стилю на дистанцію 1,4 кілометри.

Національний олімпійський комітет України привітав спортсменів, які вибороли почесні медалі. Очікується, що українські спортсмени показуватимуть себе і надалі.

У паралімпіаді з лижного спорту Україна також здобула медалі.