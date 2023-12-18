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Понеділок, 18 Грудня

Імпорт у труднощі: Прокіпа розповів, чому прайс-кепи шкодять енергетиці

Прайс-кепи на електроенергію обмежують можливості української економіки.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Встановлені обмеження на ціни на енергетичному ринку обмежують можливості української держави щодо імпорту для покриття актуальної проблеми дефіциту. Андріан Прокіпа висловлюється проти, повідомляє “Преса України“.

Андрін Прокіпа заявив, що прайс-кепи заважають українській державі імпортувати достатньо енергетики для покриття дефіциту на ринку. Також він зазначив, що потужності в українській енергетиці мають дефіцит.

“Бо питання імпорту було комерційно не здатне до існування. Через обмеження регуляторного характеру. Тому не було зафіксовано випадків, коли було необхідно вводити обмеження щодо енергетичних споживачів”, – заявив Андріан Прокіпа.

Укренерго вже планують підвищити тарифи.

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