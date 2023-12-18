Австрія схвалила санкції ЄС після відновлення Raiffeisen Bank International

Австрійська держава схвалила новий пакет санкційних обмежень від Європейського Союзу проти країни-агресора. Це сталося після того, як українська держава викреслила з “чорного списку” банківську групу Raiffeisen Bank International, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомляє про те, що Австрія раніше наполягала на тому, щоб українська держава виключила Raiffeisen Bank International зі списку “міжнародних спонсорів війни”. Заявляється, що ця дія мала стати мотиватором для компаній, які ведуть ділові відносини з Російською Федерацією і підтримують виплатою податків.

“Австрійське попередження щодо санкційних обмежень більше не актуальне”, – повідомили європейські дипломати.

Нагадаємо, що санкційні обмеження стають бар’єром.