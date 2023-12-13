Підозрюваного у зв’язках із російськими спецслужбами вигнали з Польщі

Агентство внутрішньої безпеки разом із прикордонною службою польської держави вигнали громадянина Російської Федерації. Він підозрюється у співпраці зі службами спеціального призначення Кремля, повідомляє “Преса України” з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Polska Agencja Prasowa повідомили про те, що вигнаний росіянин за підозру в роботі зі спецслужбистами російської влади.

“Під час виконання своїх обов’язків, передбачених статутом, органи внутрішньої безпеки Польщі виявили громадянина Російської Федерації. Він підозрюється у співпраці та зв’язках зі службами спеціального призначення Російської Федерації”, – заявили в повідомленні.

Ця підозра ґрунтується на попередніх прикладах у зоні Бидгощему. Там же зловили підозрюваного.

Росіян вигнали також з Олімпійських ігор.