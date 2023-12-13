Фінансова підтримка України: Зеленський задоволений результатами візиту до Пентагону

Зустріч із чинним лідером української держави Володимиром Зеленським стала продуктивною для України та США. У Пентагоні вже запевнили, що продовження фінансової підтримки України буде, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг з Андрісом Спрудсом.

Володимир Зеленський упевнений, що зустріч на території Сполучених Штатів Америки стала продуктивною для обох країн. З боку Америки Україна продовжуватиме отримувати фінансову підтримку для оборони своєї держави.

Сполучені Штати Америки отримують роботу Збройних Сил України на полі бою як захисників західних цінностей.

Те саме стосується й інших країн-партнерів України. Підтримка з їхнього боку так само триватиме, а ЗСУ їх захищатимуть.

Також Зеленський відвідував Аргентину.