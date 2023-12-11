Новий механізм: Як українці можуть отримати компенсацію без застосування ‘Дія’

Тепер жителі української держави зможуть подавати заяви для того, щоб їм прибула компенсація у грошовому еквіваленті онлайн. Для цього можна використовувати український сервіс єВідновлення, для цього тепер не обов’язковим є додаток “Дія”, повідомляє “Преса України” з посиланням на міністра розвитку громад.

Олександр Кубраков повідомив про те, що українцям тепер не обов’язково користуватися додатком “Дія” для того, щоб отримати грошову компенсацію онлайн. Тепер це можна зробити завдяки ЦНАПам та нотаріусам.

“Механізм отримання компенсації громадянами оновлено, що зробить процес отримання компенсації більш простим для багатьох жителів української держави. Наприклад, для тих, хто не користується смартфонами, або не користується додатком “Дія”.”, – заявив Кубраков.

Український додаток вже прив’язався і до готелів.