Чинний лідер української держави Володимир Зеленський відлетів на територію Аргентини. Він це зробив після того, як йому надійшло запрошення з боку нового лідера держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Володимира Зеленського.

Президент української держави відлетів до Аргентини, отримавши запрошення від новообраного колеги. Дорогою до аргентинської держави йому вдалося зустрітися з прем’єр-міністром Республіки. Ця зустріч стала першою в історії відносин у двосторонньому форматі між Україною та Аргентиною.

Також за словами чинного лідера Зеленського Кабо-Верде є тим, хто говорить від імені демократії. Він допомагає українській державі на майданчику ООН, підтримує резолюції, які відіграють важливу роль для України.

Раніше Зеленський зустрічався із МЗС Британії.