Close Menu
Актуально
Підписатися
П’ятниця, 8 Грудня

Саудівська Аравія попереджає про можливу ескалацію: звернення до США

Саудівська Аравія звернулася за допомогою до Сполучених Штатів Америки.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Саудівська Аравія звернулася за допомогою до Сполучених Штатів Америки. Вона попросила Америку виявити стриманість у відповідь на напади єменських хуситів на кораблі американської держави. Подія сталася в акваторії Червоного моря, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Саудівська Аравія звернулася до Америки з проханням про те, щоб вона не діяла радикально у відповідь на атаки кораблів у Червоному морі. Саудівська Аравія такими діями прагне уникнути ескалації конфлікту між собою та США.

Також вона наполягає на тому, щоб вогонь на території Сектору Газа було припинено. За словами деяких джерел, позиція Саудівської Аравії полягає у тому, щоб регіональна стабільність демонструвала сприяння.

Саудівська Аравія вже мала справу зі Сполученими Штатами Америки.

Post Views: 53

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.