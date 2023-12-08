Саудівська Аравія попереджає про можливу ескалацію: звернення до США

Саудівська Аравія звернулася за допомогою до Сполучених Штатів Америки. Вона попросила Америку виявити стриманість у відповідь на напади єменських хуситів на кораблі американської держави. Подія сталася в акваторії Червоного моря, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Саудівська Аравія звернулася до Америки з проханням про те, щоб вона не діяла радикально у відповідь на атаки кораблів у Червоному морі. Саудівська Аравія такими діями прагне уникнути ескалації конфлікту між собою та США.

Також вона наполягає на тому, щоб вогонь на території Сектору Газа було припинено. За словами деяких джерел, позиція Саудівської Аравії полягає у тому, щоб регіональна стабільність демонструвала сприяння.

Саудівська Аравія вже мала справу зі Сполученими Штатами Америки.