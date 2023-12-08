Мадуро змінює карту: Ессекібо тепер офіційно входить до складу Венесуели.

Президент Венесуели визнав факт того, що територія Західної Гайани Ессекібо була анексована. Він здійснив включення штату на територію країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на El Pais.

Ніколас Мадуро представив у телевізійному ефірі нову карту офіційного статусу країни, до якої він включив Ессекібо. До цього лідер Венесуели спрямовував на атлантичний кордон Венесуели представників місцевих бойових формувань.

У день референдуму Міністерство зв’язку Венесуели розпочало поширення відео-матеріалу, на якому місцеві жителі виносять гайанський прапор і піднімають прапор Венесуели.

Місцева влада оголосила про формування нового штату на цій території.

“Ми хочемо мирного порятунку для Гайани-Ессекібо. Давайте почнемо відповідати мирному населенню, яке виступило зі своєю волею”, – заявив лідер Венесуели.

Нагадаємо, що у Венесуеллі вже був кризовий статус.