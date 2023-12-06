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Середа, 6 Грудня

Нестача потужностей: США порушує питання підвищення виробництва озброєння

Промисловість США не справляється із попитом, який отримує від світової спільноти.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Американська промисловість не справляється із попитом, який отримує від світової спільноти. Цей попит відноситься до бойових запасів, а також іншого озброєння, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Сполучені Штати Америки підготували нову стратегію, яка має бути опублікована протягом найближчих тижнів.

Ключове завдання даної стратегії має дати всебічний погляд те що необхідно Пентагону. Також метою є підвищення ефективності та швидкості виробництва озброєння для потреб армії Сполучених Штатів Америки.

“Стало зрозуміло, що потужності на даний момент недостатні для того, щоб задовольняти всі запити, які Америка отримує від світової спільноти. Це насамперед пов’язано з війною в Україні”, – заявили в Пентагоні.

Українська держава планує посилити власне виробництво зброї.

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