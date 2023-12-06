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Середа, 6 Грудня

Кривавий акт у Мараві: ІД влаштувало теракт у філіппінському університеті

Бойовики Ісламської держави взяли на відповідальність за те, що стався вибух в університеті на Філіппінах.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Бойовики Ісламської держави взяли на відповідальність за те, що стався вибух в університеті на Філіппінах. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені жителі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Університет на Філіппінах у місті Мараві був зафіксований вибух. Результатом вибуху стали щонайменше чотири смерті місцевих жителів, а також поранено ще 50 людей.

“Ісламська держава” дуже впливає на півдні країни. У телеграмі вони підтвердили вибух бомби.

Філіппінські правоохоронці планують продовжувати боротьбу проти тероризму. Темп обіцяють підтримувати такий самий як актуальний. Також на місці події зафіксували фрагменти 16-мм міномета, що вказує на зброю терористів.

Нагадаємо, що є зв’язок між РФ та ісламськими терористичними організаціями.

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