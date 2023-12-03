Трагедія у Печерську: П’яний водій спричинив смертельну ДТП у Києві

На території Печерського району Києва водій у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу. Це спровокувало дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції України у Києві.

Головне управління української поліції повідомило про те, що на території Печерська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія, який сів за кермо у п’яному стані.

“Він не був тверезий, що викликало екстремальне водіння. Під час такого стилю водіння, водій в’їхав в інший легковик. На жаль, обидва громадяни загинули внаслідок цієї події”, – заявили у відділі.

Також повідомляється, що правоохоронні органи зафіксували вулицю, де сталася трагедія. Це вулиця Старонаводницька.

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