Південна Корея та США відповіли на активність КНДР: успішний запуск ракети-розвідника

Ракету американської компанії Ілона Маска із супутником Південної Кореї було запущено. Ця дія є відповіддю з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки на дії, які вживає КНДР, повідомляє “Преса України“.

Ракета носія моделі Falcon 9 отримала успішний запуск від компанії американського бізнесмена Ілона Маска. Вона несла на своєму борту розвідувальний супутник, який допомагатиме Південній Кореї отримати актуальну інформацію про дії Корейської Національної Демократичної Республіки.

“Це необхідний захід, а також наша відповідь на те, що Північна Корея поступово переходить в активну стадію конфлікту, співпрацюючи з Російською Федерацією”, – заявив представник Південної Кореї.

Нагадаємо, що один із запусків ракет було скасовано.