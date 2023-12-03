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Понеділок, 4 Грудня

Міноборони США: Україна відіграє ключову роль у протистоянні РФ на світовій арені

Американський міністр оборони повідомив, яке значення має українська держава для Америки.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Американський міністр оборони повідомив, яке значення має українська держава для Америки. Також він висловив свою думку про важливість війни проти Російської Федерації у світовому масштабі, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг міністра оборони США.

Ллойд Остін повідомив, що армія Російської Федерації показує ознаки ослаблення завдяки роботі Збройних Сил України. Також він наголосив на важливості роботи керівництва Америки.

Він заявив, що українська держава має величезну значущість для Сполучених Штатів Америки. Також він заявив, що Україна важлива для всього світу в цілому. Через те, що військова агресія з боку Росії є загрозою для всього світового співтовариства.

Крім цього політик додав, що результат важливий для всього світу, бо воно допоможе миру звільнитися від страху перед можливою війною.

Українська армія вже робила прорив на півдні.

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