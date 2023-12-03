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Понеділок, 4 Грудня

Глава ОБСЄ: Питання про виключення Росії з організації вичерпано

Дебати про можливість повного виключення РФ зі складу ОБСЄ вичерпано.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Дебати про можливість повного виключення Російської Федерації зі складу ОБСЄ вичерпано. На даний момент більше не планується проводити повторні переговори щодо цього, повідомляє “Преса України” з посиланням на infobae.

Видавництво infobae повідомило про те, що дебати з приводу виключення Росії зі складу ОБСЄ завершено на даний момент.

“Я думаю, що все питання вичерпане. Принаймні поки що”, – заявив голова ОБСЄ.

Він також зробив заяву про те, що є аргументація, яка не дозволяє вигнати Росію зі складу організації. Це те, що не всі проголосували за виключення Росії з ОБСЄ. Проте голосів за виняток набралася абсолютна більшість. 56 із 57 членів проголосували за те, щоб Росію вигнали.

Генсек уже передрікав загострення ситуації між Україною та Росією.

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