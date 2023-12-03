Центральне командування США: Літак перехопив іранський БПЛА над авіаносцем

Літак Сполучених Штатів Америки перехопив іранський безпілотний літальний апарат. Це сталося у повітряному просторі над USS Dwight D. Eisenhower, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Центрального командування США.

“Літак з авіаносці зміг перехопити безпілотний літальний апарат, який пролітав на небезпечній висоті над авіаносцем.”, – заявили в Центральному командуванні США.

Крім цього повідомляється про те, що даний авіаносець прямували до Перської затоки для того, щоб стримувати сили в регіоні.

“Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки збираються продовжувати польоти та плавання там, де їм дозволяє це міжнародне право”, – заявили в Центральному командуванні США.

До цього США перехопили бомбардувальники РФ.