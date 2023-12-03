Close Menu
Актуально
Підписатися
Понеділок, 4 Грудня

Блокування каналу перевезень: Україна припинила незаконну міграцію до Росії

Правоохоронці заблокували одну із схем перевезень людей на територію РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Українські правоохоронні органи заблокували одну із схем перевезень людей на територію Російської Федерації. Даною схемою користувалися колаборанти, а також поплічники Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про те, що їм вдалося ліквідувати одну зі схем перевезення людей до РФ.

Правоохоронці досягли цього результату на території Запоріжжя. Там проходив канал пасажирських перевезень незаконного типу, який пізніше було ліквідовано.

Інформація, отримана Службою безпеки України, показує, що даним каналом користувалися представники колаборантів, а також поплічники Збройних Сил Російської Федерації.

Це не перша схема, яка була викрита.

Post Views: 56

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.