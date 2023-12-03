Блокування каналу перевезень: Україна припинила незаконну міграцію до Росії

Українські правоохоронні органи заблокували одну із схем перевезень людей на територію Російської Федерації. Даною схемою користувалися колаборанти, а також поплічники Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про те, що їм вдалося ліквідувати одну зі схем перевезення людей до РФ.

Правоохоронці досягли цього результату на території Запоріжжя. Там проходив канал пасажирських перевезень незаконного типу, який пізніше було ліквідовано.

Інформація, отримана Службою безпеки України, показує, що даним каналом користувалися представники колаборантів, а також поплічники Збройних Сил Російської Федерації.

Це не перша схема, яка була викрита.