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Понеділок, 4 Грудня

Більше снарядів: США планують значне збільшення виробництва артилерії

США планують збільшити виробничі потужності артилерії.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки повідомляли про те, що найближчими роками планують підвищення продуктивних потужностей в артилерійській сфері. Кількість бойових припасів для артилерії буде підвищено вчетверо, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Міністерство оборони США підтвердило, що Америка хоче збільшити кількість вироблених бойових припасів у найближчі роки. Одним із мотиваторів цих дій є досвід, який Сполучені Штати Америки отримують на сьогоднішній день, допомагаючи Україні та Ізраїлю.

Для цього фінансисти Америки вже провели розрахунки і зафіксували, що вже на даний момент міністерство оборони почало вкладати практично 50% від бюджету п’ятирічної давності понад основний.

США і раніше хотіли підвищити виробництво артилерійських боєприпасів.

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