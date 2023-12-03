Більше снарядів: США планують значне збільшення виробництва артилерії

Сполучені Штати Америки повідомляли про те, що найближчими роками планують підвищення продуктивних потужностей в артилерійській сфері. Кількість бойових припасів для артилерії буде підвищено вчетверо, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Міністерство оборони США підтвердило, що Америка хоче збільшити кількість вироблених бойових припасів у найближчі роки. Одним із мотиваторів цих дій є досвід, який Сполучені Штати Америки отримують на сьогоднішній день, допомагаючи Україні та Ізраїлю.

Для цього фінансисти Америки вже провели розрахунки і зафіксували, що вже на даний момент міністерство оборони почало вкладати практично 50% від бюджету п’ятирічної давності понад основний.

США і раніше хотіли підвищити виробництво артилерійських боєприпасів.