Безпілотники “Шахед”: РФ проводить нові запуски у напрямку України

Нові запуски безпілотних літальних апаратів моделі “Шахед” в Україні. Деякі області оголосили режим повітряної тривоги, повідомляє “Преса України” із посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

Канал повідомляє про те, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили запуск нової партії безпілотників моделі “Шахед” з Херсона в Напрямі Миколаївської області.

У деяких регіонах через небезпеку зіткнення з ворожими безпілотними літальними апаратами оголосили повітряну тривогу. Українська армія закликає громадян не ігнорувати її.

Також повідомляється, що є ще кілька партій російських дронів, які прямують на західний напрямок. Одна з таких груп прямує до Кіровоградської області.

“Шахеди” вже атакували південні регіони України.