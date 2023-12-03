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Понеділок, 4 Грудня

Безпілотники “Шахед”: РФ проводить нові запуски у напрямку України

Нові запуски безпілотних літальних апаратів моделі "Шахед" в Україні.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Нові запуски безпілотних літальних апаратів моделі “Шахед” в Україні. Деякі області оголосили режим повітряної тривоги, повідомляє “Преса України” із посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

Канал повідомляє про те, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили запуск нової партії безпілотників моделі “Шахед” з Херсона в Напрямі Миколаївської області.

У деяких регіонах через небезпеку зіткнення з ворожими безпілотними літальними апаратами оголосили повітряну тривогу. Українська армія закликає громадян не ігнорувати її.

Також повідомляється, що є ще кілька партій російських дронів, які прямують на західний напрямок. Одна з таких груп прямує до Кіровоградської області.

“Шахеди” вже атакували південні регіони України.

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