Звинувачення у репресіях: генерал-лейтенант РФ під підозрою СБУ

Російський генерал-лейтенант отримав на свою адресу підозру. Воно перебуває на керівній посаді у сфері репресій проти Лиманського руху опору, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про підозру Євгена Поплавського. Суть підозри полягає в тому, що він брав активну участь і обіймав одну з керівних посад у репресіях проти опозиціонерів Лимана. Це сталося після того, як відбулася окупація міста. Він брав особисту участь у цих процесах.

Служба безпеки України наголошує, що він віддавав накази щодо затримання та викрадення патріотів української держави. Крім цього зафіксовано, що в каральних процедурах і тортурах він також брав особисту участь.

Підозрю отримав також тренер української команди.