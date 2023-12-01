Тренд зберігається: Долар продовжує свій зліт щодо гривні

Курс валют Сполучених Штатів Америки продовжує зростати. Національний банк України повідомив, що курс долара зростає вже четвертий день поспіль, повідомляє “Преса України” з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс долара, який позначений як офіційний, на даний момент становить 36,3752 гривень за один долар. Це становить на 0,0108 гривень більше, ніж попередній показник.

Готівковий ринок показує зростання долара, що дорівнює 37,60 гривень за один долар Сполучених Шатів Америки.

Обсяг американської валюти на готівковому ринку української держави у жовтні 2023 року становив 1 мільярд 56 мільйонів доларів. Починаючи з лютого 2022 року, це найбільший показник.

Центральний банк надав інформацію про те, що обсяг доларів зріс на 779 мільйонів.

Долар і раніше показував тенденцію до зростання.