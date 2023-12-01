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П’ятниця, 1 Грудня

Після тиші – буря: Ізраїль готовий відновити боротьбу з ХАМАС після обміну

Ізраїль планує продовжувати свої дії проти оперативника ХАМАСу.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Ізраїльська держава планує продовжувати свої дії проти оперативника терористичної організації ХАМАС. Це буде після того, як відбудеться обмін полоненими, повідомляє “Преса України” з посиланням на ynetnews.

Видавництво ynetnews повідомило, що Ізраїль налаштований серйозно проти ХАМАСу, і планує відновити свої спроби нейтралізації організації після того, як актуальний режим тиші буде закінчений. Режим поставлений завдяки обміну полоненими між Ізраїлем та ХАМАСом.

“Не може такого бути, щоб ми не відновили бойові дії до кінця. Така поя позиція. Моя політика. За нею стоїть військовий кабінет Ізраїлю в повному складі, уряд країни, а також солдати нашої армії. І що найголовніше – за нею стоїть народ Ізраїлю.”, – заявив прем’єр Ізраїлю.

Також Ізраїль очікує евакуацію дітей із Сектору Газа.

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