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П’ятниця, 1 Грудня

Новий поворот: Молдова відновлює імпорт російського дизеля після паузи

Молдова возобновила импорт топлива дизельного типа из РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Молдавська держава відновила імпорт палива дизельного типу із Російської Федерації. Це відбувається попри відсутність закупівель Кишинева російського палива на початку кварталу, повідомляє “Преса України” з посиланням на MoldStreet.

Видавництво MoldStreet повідомило про те, що Кишинів відновив свої закупівлі російського дизеля. Зазначається, що це до цього, у першому кварталі 2023 року Молдова не проводила жодних закупівель. Другий квартал відновив торгівлю дизельним паливом із країною-агресором.

Молдова імпортувала вже дві тисячі тонн палива за другий квартал 2023 року. За третій квартал загальні показники імпорту зросли. Вони становлять приблизно 9 тисяч тонн палива.

Це збільшило частку російського палива з 0 відсотків до 5.

На паливо РФ було поставлено новий податок.

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