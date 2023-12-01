Новий поворот: Молдова відновлює імпорт російського дизеля після паузи

Молдавська держава відновила імпорт палива дизельного типу із Російської Федерації. Це відбувається попри відсутність закупівель Кишинева російського палива на початку кварталу, повідомляє “Преса України” з посиланням на MoldStreet.

Видавництво MoldStreet повідомило про те, що Кишинів відновив свої закупівлі російського дизеля. Зазначається, що це до цього, у першому кварталі 2023 року Молдова не проводила жодних закупівель. Другий квартал відновив торгівлю дизельним паливом із країною-агресором.

Молдова імпортувала вже дві тисячі тонн палива за другий квартал 2023 року. За третій квартал загальні показники імпорту зросли. Вони становлять приблизно 9 тисяч тонн палива.

Це збільшило частку російського палива з 0 відсотків до 5.

На паливо РФ було поставлено новий податок.