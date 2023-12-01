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Понеділок, 4 Грудня

Нова загроза: РФ використовує мігрантів з Азії для створення ОЗУ на Донбасі

Громадяни РФ завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Громадяни Російської Федерації завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території української держави. Більшість мігрантів долучаються до угруповань кримінального спектру та використовуються для терору українців, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву повідомили про те, що почався наплив мігрантів з Азії на тимчасово окупованих територіях. Розвідка показала, що їх звозять представники Російської Федерації. Це необхідно Росії для того, щоб змінити демографічну ситуацію в окупованих регіонах.

Також повідомляється, що є тенденція того, що мігранти з великою ймовірністю потрапляють у злочинні угруповання, які потім починають тероризувати українське населення.

Це не перший наплив мігрантів.

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