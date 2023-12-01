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Понеділок, 4 Грудня

Херсон у пошуках зрадника: Затримано учасника окупаційних “референдумів”

Правоохоронці Херсона затримали одного із колаборантів.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Представники правоохоронних органів Херсона затримали одного із колаборантів. Він минулого року допомагав країні-агресору у процесі проведення “референдуму”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Херсонська обласна прокуратура розпочала справу проти херсонського колаборанта, який допомагав Збройним Силам Російської Федерації у проведенні “референдумів” на тимчасово окупованих територіях.

Він брав участь у комісії, яку створила окупаційна влада Російської Федерації. Вона використовувалася для того, щоб проводити так звані “референдуми”, щоб затвердити новий статус тимчасово окупованих територій.

На даний момент херсонець отримав підозру у зраді батьківщини і відправлений до СІЗО.

Нагадаємо, до цього було затримано групу підлітків, які готують теракт.

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