Фінансова підтримка: Німеччина виділяє 11,5 мільйонів євро на розвиток Україна-НАТО

Німецький міністр закордонних справ заявила про те, що столиця Німеччини вирішила додатково фінансувати Цільовий фонд Україна-НАТО. Для цього буде використано суму в 11,5 мільйона євро, повідомляє “Треса України” з посиланням на Твіттер Міністерства закордонних справ ФРН.

Чиновник німецької держави повідомила про підтримку Цільового фонду Україна-НАТО. Вона підкреслила, що необхідно робити все можливе для того, щоб забезпечити мир, свободу та безпеку.

“Рада НАТО-Україна стане двигуном для того, щоб Україна могла наближатися до своєї інтеграції в західний світ. У Північноатлантичний Альянс. На цьому шляху вона потребує всебічної підтримки з боку партнерів”, – заявила Анналена Бербок.

Вона також додала, що на даний момент Німеччина виділяє суму в 11,5 мільйона євро на підтримку фонду.

Аргентина також активно підтримує українську державу.