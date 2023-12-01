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Понеділок, 4 Грудня

Чехія зустрічає: Понад 350 тисяч українських біженців уже на території країни

Чехія посідає третє місце серед усіх країн ЄС за кількістю біженців із України.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Чеська держава посідає третє місце серед усіх європейських країн за кількістю біженців із української держави. На даний момент у країні прибуває понад 350 тисяч біженців, повідомляє “Преса України” з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Моніторинг розвитку міграції показав, що Чехія стала одним із лідерів Європейського Союзу з прийняття українських військових біженців. Наразі зафіксовано понад 350 тисяч людей у Чехії.

Соціологічне дослідження показало, що працездатні особистості поступово отримують роботу. На даний момент без роботи залишилася лише одна третина від усієї маси працездатних людей.

Третина із працевлаштованих людей перебувають у промисловій сфері. Стільки ж працюють у готелях та ресторанах, а також сфері послуг.

Британія допомагає українським біженцям фінансами.

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