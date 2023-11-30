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Четвер, 30 Листопада

Тіньові угоди: Російські кораблі доставляють озброєння до порту КНДР

Розвідувальні служби США встановили факт відвідин портів КНДР російськими кораблями.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки встановили факт того, що кораблі російського походження регулярно відвідують порт Північної Кореї. Корейська Народна Демократична Республіка передала Росії вже приблизно 2 000 контейнерів із озброєнням, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомило, що американська розвідка зафіксувала факт обміну зброєю між Російською Федерацією і Північною Кореєю.

“Расон це особлива економічна зона для Північної Кореї. Вона колись була північнокорейським експериментом з обмеженого капіталізму. Очевидно, на даний момент вона є епіцентром взаємної співпраці між Російською Федерацією та Північною Кореєю”, – заявили у виданні.

Також КНДР хоче випустити нову потужну ракету по США.

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