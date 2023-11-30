Тіньові угоди: Російські кораблі доставляють озброєння до порту КНДР

Розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки встановили факт того, що кораблі російського походження регулярно відвідують порт Північної Кореї. Корейська Народна Демократична Республіка передала Росії вже приблизно 2 000 контейнерів із озброєнням, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомило, що американська розвідка зафіксувала факт обміну зброєю між Російською Федерацією і Північною Кореєю.

“Расон це особлива економічна зона для Північної Кореї. Вона колись була північнокорейським експериментом з обмеженого капіталізму. Очевидно, на даний момент вона є епіцентром взаємної співпраці між Російською Федерацією та Північною Кореєю”, – заявили у виданні.

Також КНДР хоче випустити нову потужну ракету по США.