Стрілянина на Київщині: чоловік “просто хотів налякати”

На Київщині 51-річний чоловік проводив дії схожі на тероризм. Вони погрожували підривом гранати в будинку, де знаходилися його дружина та син, повідомляє “Преса України” з посиланням на Національну поліцію України.

Національна поліція України повідомила про виклик підривника. Конфліктна ситуація сталася на Київщині.

Ті, хто зателефонував у “102”, розповіли про погрози підриву гранати. Він погрожував підірвати себе. У той момент із ним у будинку перебували його дружина, а також син, 30-річного віку.

Правоохоронці швидко прибули на місце події, де знайшли підозрюваного. То був місцевий житель 51 років.

Правоохоронцям вдалося вмовити підозрюваного не підривати себе. Після цього він передав боєприпас фахівцям. Перевірка показала, що це навчально-тренувальна граната.

У Запоріжжі також була помічена стрілянина.