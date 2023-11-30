Close Menu
Актуально
Підписатися
Четвер, 30 Листопада

Стрілянина на Київщині: чоловік “просто хотів налякати”

На Київщині 51-річний чоловік відкрив вогонь по цивільному.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання
Arrested man in handcuffs with handcuffed hands behind back in prison

На Київщині 51-річний чоловік проводив дії схожі на тероризм. Вони погрожували підривом гранати в будинку, де знаходилися його дружина та син, повідомляє “Преса України” з посиланням на Національну поліцію України.

Національна поліція України повідомила про виклик підривника. Конфліктна ситуація сталася на Київщині.

Ті, хто зателефонував у “102”, розповіли про погрози підриву гранати. Він погрожував підірвати себе. У той момент із ним у будинку перебували його дружина, а також син, 30-річного віку.

Правоохоронці швидко прибули на місце події, де знайшли підозрюваного. То був місцевий житель 51 років.

Правоохоронцям вдалося вмовити підозрюваного не підривати себе. Після цього він передав боєприпас фахівцям. Перевірка показала, що це навчально-тренувальна граната.

У Запоріжжі також була помічена стрілянина.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.