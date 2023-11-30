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Четвер, 30 Листопада

Шлях до паритету: Україна працює над покращенням ППО

Положення між ЗСУ та ЗС РФ на даний момент далекі від паритету.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Положення на сьогодні рано говорити про те, що між озброєннями Російської Федерації та України є паритет. Проте поставлене питання вже проходить різні способи вирішення, повідомляє “Преса України“.

“Ми вже працюємо над вирішенням цієї проблеми. Завдання, які поставили перед нами складні, але ми вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб створити паритет між нашим озброєнням та Російською Федерацією. Після цього потрібно буде досягти переваги”, – заявив Іван Гаврилюк.

Також заступник міністра оборони української держави додав, що сьогодні основна увага зосереджена на виробництві засобів протиповітряної оборони. Він заявляє, що це логічно так, як Збройні Сили Російської Федерації в основному використовують повітряне озброєння.

Нагадаємо, що ЗС РФ продовжують ескалювати конфлікт.

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