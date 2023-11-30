Посилення напруженості: РФ збільшує масштаб атак на сході України

На Авдіївському напрямі ведення конфлікту Збройні сили Російської Федерації активізували дії штурмового характеру. Також російські військовослужбовці значно збільшили масштаби своїх артилерійських обстрілів, повідомляє “Преса України“.

Українські розвідники повідомляють про те, що російська армія після “затишшя” почала відновлювати свої атаки з новою силою. Щільність артилерійського вогню Збройних Сил Російської Федерації зараз зросла.

“Після того, як використання безпілотних літальних апаратів було зменшено, що стосувалося так само артилерії та авіації Російської Федерації, противник знову збільшив їх щільність. Можливо, це викликано тим, що за час затишшя через погодні умови вони змогли накопичити бойові припаси.”, – заявив речник прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування.

Нагадаємо, що ЗС РФ знову атакують на двох напрямках.