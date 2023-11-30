Close Menu
Актуально
Підписатися
Четвер, 30 Листопада

Поліпшення погоди: ДСНС України знімає блокування з транспорту

Через погодні умови в Україні обмежується рух транспорту.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Через те, що погодні умови виявилися досить складними, останнім часом в Україні почалося обмеження руху транспорту. Наразі такі обмеження зняли з громадських автошляхів, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДСНС.

Державна Служба Надзвичайних Ситуацій України повідомила про те, що знято блокування руху із загальнодоступних транспортних доріг. Раніше їх було встановлено через несприятливі погодні умови.

Крім цього повідомляється, що Укравтодор підтвердив цю інформацію.

Тим не менш, також повідомляється про те, що зараз немає залізничного сполучення на території української держави. Ця проблема поки що не вирішена. Ймовірно, погодні умови поки що мало хороші для цього.

Нагадаємо, що на півдні України через погоду були перекриті дороги.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.