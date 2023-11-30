Поліпшення погоди: ДСНС України знімає блокування з транспорту

Через те, що погодні умови виявилися досить складними, останнім часом в Україні почалося обмеження руху транспорту. Наразі такі обмеження зняли з громадських автошляхів, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДСНС.

Державна Служба Надзвичайних Ситуацій України повідомила про те, що знято блокування руху із загальнодоступних транспортних доріг. Раніше їх було встановлено через несприятливі погодні умови.

Крім цього повідомляється, що Укравтодор підтвердив цю інформацію.

Тим не менш, також повідомляється про те, що зараз немає залізничного сполучення на території української держави. Ця проблема поки що не вирішена. Ймовірно, погодні умови поки що мало хороші для цього.

Нагадаємо, що на півдні України через погоду були перекриті дороги.