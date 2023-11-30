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Четвер, 30 Листопада

Долар виріс: НБУ заявив про тенденцію зростання валюти

Національний банк України знову підвищив курс валют Сполучених Штатів Америки.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Національний банк України знову підвищив курс валют Сполучених Штатів Америки. Долар продовжив дорожчати, це другий день після того, як він тиждень знижувався, повідомляє “Преса України” з посиланням на дані сайту регулятора.

Сайт регулятора надав дані про актуальне становище американської валюти. Офіційний курс долара до гривні на момент 28 листопада 2023 року становить 36,2173 гривні за долар, що становить +0,1686 гривень.

Особистий ринок показав результати падіння курсу на 5 копійок. Він складає 37,60 гривні за один долар.

Валюта Сполучених Штатів Америки почала знову зростати після того, як тиждень падала. Варто відзначити, що темпи зростання валюти значно більші, ніж її зниження. Тому навіть малий термін зростання валюти може обнулити падіння.

Нагадаємо, що НБУ також знижував обсяг інтервенцій.

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