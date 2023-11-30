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Четвер, 30 Листопада

Боротьба з тероризмом: Затримано підлітків, які планували атаку в Німеччині

Поліція Німеччини провела затримання двох підлітків віком 15 та 16 років.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Поліція німецької держави провела затримання двох підлітків віком 15 та 16 років. Вони планували виконати терористичний акт, повідомляє “Преса України” із посиланням на Bild.

На території Німеччини представники поліцейської служби затримали двох підлітків, які готували теракт. Перед цим Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про те, що один з користувачів месенджера Телеграм може підтримувати терористичну організацію “Ісламська держава”.

Він виклав відео де закликав до війни проти Заходу, а також зробив анонс терористичного акту. Так само з’ясувалося, що він має тісний контакт з 16-річним громадянином Російської Федерації Раслуом М. Він також є прихильником цієї організації.

Також стало відомо, що Кіберполіція затримала 21-річного розробника фіктивної «Дії».

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