Адіна Велян: Польща повинна дотримуватися законів на кордоні з Україною

Європейський комісар назвала ситуацію, що склалася на польсько-українських кордонах, неприйнятною. Вона заявила, що вона вимагає рішення з боку польської сторони ситуації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомило, що Адіна Велян бачить актуальну ситуацію з блокуванням кордону між Польщею та Україною неприйнятною. Вона розкритикувала реакцію на ситуацію, що її показали представники влади польської держави.

“Немає жодної доброї волі у пошуку вирішення цієї проблеми. Майже повне усунення від поточної ситуації з боку влади Польщі. Нагадаю, що саме вони повинні дотримуватися закону на цій частині кордону”, – заявила політик.

Також вона повідомила про те, що Україна та ЄС не можуть ставати “заручниками” далекобійників з Польщі.

Нагадаємо, що Польща блокує гуманітарні вантажі для України.