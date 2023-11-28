Планування на майбутнє: Прогнозування зростання української економіки на 5% у 2024 році

У макропрогнозі уряду на 2024 рік уже передбачено зростання економічної сфери. Він дорівнюватиме 5%, повідомляє “Преса України“.

Промислові, а також аграрні фахівці заявляють, що в українській державі почнеться зростання економіки на 5% наступного року. Також планується зростання залізничних тарифів. Це стане причиною зростання цін на товари в Україні.

Це може стати згубним нововведенням для української світової економіки. Оскільки світові покупці відмовлятимуться від дорогих товарів, які виробила Україна. Таким чином, попит впаде, а як наслідок і обсяг вироблених товарів.

Аграрний сектор зараз працює собі на збиток, як заявляють експерти, які провели моніторинг витрат і доходів українських фермерів.

Нагадаємо, що в Україні так само триває кадровий голод.