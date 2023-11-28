Нова стратегія США: Переговори з РФ стають пріоритетом у відносинах з Україною

Сполучені Штати Америки проводять нову політику, яка полягає у підштовхуванні української держави до переговорів із Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Видавництво Sky News повідомило про те, що на території Америки на даний момент актуалізується політика переговорів з країною-агресором.

США поступово послаблюють свою військову допомогу українській державі. Це відбувається з надією на те, що Україна буде спонукана до переговорів із Російською Федерацією.

Проте ніхто з представників американської держави на даний момент не висловлював мету цієї політики публічно. Їхні слова протилежні. Вони заявляють, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

До цього закликали до зупинення переговорів із Росією.