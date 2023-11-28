Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 29 Листопада

Нова стратегія США: Переговори з РФ стають пріоритетом у відносинах з Україною

США проводять нову політику, яка полягає у підштовхуванні України до переговорів.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки проводять нову політику, яка полягає у підштовхуванні української держави до переговорів із Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Видавництво Sky News повідомило про те, що на території Америки на даний момент актуалізується політика переговорів з країною-агресором.

США поступово послаблюють свою військову допомогу українській державі. Це відбувається з надією на те, що Україна буде спонукана до переговорів із Російською Федерацією.

Проте ніхто з представників американської держави на даний момент не висловлював мету цієї політики публічно. Їхні слова протилежні. Вони заявляють, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

До цього закликали до зупинення переговорів із Росією.

Post Views: 30

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.