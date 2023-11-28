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Середа, 29 Листопада

Гроза Одеси: “Дніпро-1” впевнено переміг “Чорноморець” у домашньому поєдинку

"Дніпро-1" змогли обіграти "Чорноморців" у рамках вітчизняної Прем'єр-ліги.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

У рамках 15-го туру вітчизняної Прем’єр-ліги команда “Дніпро-1” змогла обіграти своїх одеських супротивників із команди “Чорноморець” на домашній арені, повідомляє “Преса України” з посиланням на результати гри.

Команда “Дніпро-1” здобула перемогу проти “Чорноморців” з підсумковим рахунком о 5:2.

Голи забивали такі гравці як Адамюк, Леденєв, Танчик, Мірошниченко, Авагімян, Кузик. Вилучено був Авагімян.

Дебют став активним початком обох команд. Вони показали гарну гру із самого початку, не поступаючись один одному.

“Моряки” першими почали здавати позиції, проте швидко прийшли до тями після того, як отримали пробиття далекого кута від Філіппова.

Згодом 4 хвилини почався ключовий момент у матчі, який зробив “Дніпро-1” переможцями. Після невдалої спроби використання кількісної переваги «Дніпро» зміг зміститься, задіявши силу своїх найкращих гравців.

Дніпро-1 уклав контракти одразу із двома зірками.

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