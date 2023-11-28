Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 29 Листопада

Блискуча робота: ЗРК Patriot українських військових проти російської авіації

ВПС ЗСУ продовжують успішно використовувати ЗРК країн-партнерів.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українські військово-повітряні сили продовжують успішно використовуватись на лінії бойового зіткнення ЗРК Patriot, які отримали в пакетах підтримки від Сполучених Штатів Америки. З їхньою допомогою українська армія змогла збити як літаки, так і гелікоптери ворожої армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Юрія Ігната.

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України відреагував на питання, яке поставили на рахунок відеоматеріалів, опублікованих в Інтернеті в День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Свято відбувалося 3 липня.

Відеоматеріал зафіксував роботу українських військовослужбовців із ЗРК Patriot. Українські збройні сили збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу частину російської авіації. Юрій Гнат підтвердив відеоматеріал, і назвав цю роботу українських військових блискучою.

Також українські ВПС України навчаються розгортати пункти прийому ресурсів.

Post Views: 30

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.