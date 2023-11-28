Блискуча робота: ЗРК Patriot українських військових проти російської авіації

Українські військово-повітряні сили продовжують успішно використовуватись на лінії бойового зіткнення ЗРК Patriot, які отримали в пакетах підтримки від Сполучених Штатів Америки. З їхньою допомогою українська армія змогла збити як літаки, так і гелікоптери ворожої армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Юрія Ігната.

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України відреагував на питання, яке поставили на рахунок відеоматеріалів, опублікованих в Інтернеті в День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Свято відбувалося 3 липня.

Відеоматеріал зафіксував роботу українських військовослужбовців із ЗРК Patriot. Українські збройні сили збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу частину російської авіації. Юрій Гнат підтвердив відеоматеріал, і назвав цю роботу українських військових блискучою.

Також українські ВПС України навчаються розгортати пункти прийому ресурсів.