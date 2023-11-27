Укренерго планує підвищення тарифів: мета – виплати за кредитами

“Укренерго” розповіли про свої плани щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електричної енергії. Це необхідно для того, щоб компанія могла здійснити виплати за своїми кредитами, повідомляє “Преса України” з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України.

Наразі українська компанія “Укренерго” віддає кредити завдяки підвищенню тарифних планів. Ксенія Оринчак заявляє, що зараз потрібно думати не про це, а реструктуризацію.

“Виходячи з цього, я не бачу жодного сенсу у підвищенні тарифних планів. Необхідна реструктуризація, вона зможе допомогти компанії, а також жителям української держави”, – заявила Ксенія Орінчак.

Також вона додала, що зараз бізнес в Україні проживає криза, нагадуючи, що “Укренерго” монополіст, тому він має дивитися в першу чергу на цю проблему.

Нагадаємо, що українська енергетика вже давно зазнає кризи.