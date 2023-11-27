Турбота про захисників: Україна розширює права ветеранів на безкоштовні операції

Ветерани української держави мають право на те, щоб отримати операцію на безоплатній основі. Це можливо у рамках пакету “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Світлани Онищук.

Ветерани української держави мають право на отримання безкоштовних операцій, а також інші послуги, які надаються медичними працівниками.

Це стосується лабораторних досліджень, обстежень із використанням спеціалізованого обладнання, хірургічне втручання, знеболювання, забезпечення медикаментами, реабілітація.

Це неповний перелік. Дані послуги можна отримати, якщо ветеран отримав направлення від фахівця, його доставив бригада, або він звертався до медустанови через невідкладний стан.

Нагадаємо, що підтримка потрібна так само ветеранам АТО.