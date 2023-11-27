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Вівторок, 28 Листопада

Крок до лібералізації: Рішення Енергетичного Співтовариства погоджено з НКРЕКУ

Секретаріат Енергетичної Спільноти погодився на регулювання енергетики України.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Секретаріат Енергетичного Співтовариства ухвалив рішення, яке ухвалила Національна комісія. Це рішення здійснює регулювання енергетики на державному рівні, повідомляє “Преса України” із посиланням на повідомлення Секретаріату Енергетичного співтовариства.

“Нове рішення вже схвалено. Воно є позитивним кроком для подальшого процесу розширення ліберальної сфери в українському ринку. Тому він стимулюватиме імпорт, що у свою чергу зможе покращити показники надійності постачання електроенергії в українську державу в зимовий період”, – заявили в НКРЕКУ.

Також Секретаріат додав, що під час максимального навантаження прайс-кепи збільшилися. Тому необхідно переглянути систему прайс-кепів для України.

Нагадаємо, українська енергетика давно зазнає кризи.

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