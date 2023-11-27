Коли колір газу на конфорці змінюється: важливі зауваження “Нафтогаз України”

Якщо у конфорці газ більше не має блакитного кольору, а став жовтим або червоним, це не ознака втрати якості палива, що використовується. Це показник того, що газ не до кінця згоряє, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Нафтогаз України“.

При зміні кольору газу в конфорці потрібно відразу звертатися до професіоналів. Опитування мешканців показують, що багато хто думає, що зміна кольору це зниження якості газу. Тим не менш, це показник того, що він не встигає згоряти повністю, що може стати причиною великих проблем.

В основному це відбувається через те, що в пальник надходить недостатня кількість повітря, внаслідок чого газ не повністю використовується.

Неправильне регулювання подачі повітря, недостатня кількість кисню або тиску. Це основні причини виникнення червоного та жовтого відтінків газу.

Нагадаємо, що ціни на газ в Україні планують піднімати.