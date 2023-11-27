Екстремальні погодні умови: тимчасове закриття доріг на півдні України

З причин поганої погоди виникла потреба закриття руху, який відбувався ще на деяких трасах. Це сталося на території Миколаївської та Одеської областей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Держагентства.

“Через виникнення снігу, а як наслідок поганої видимості для водіїв, і вкрай потужного вітру рух на невизначений термін перекривається. Це необхідно для того, щоб українські водії були в безпеці”, – написав Мустафа Наема.

Також голова Державного агентства відновлення заявив, що при можливості відновлення руху трасами, українських водіїв поінформують. Це відбудеться на відповідних Інтернет порталах, а також у телевізійному ефірі.

В Україні вже вирішували проблеми після погоди.