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Вівторок, 28 Листопада

Екстремальні погодні умови: Сотні населених пунктів залишилися без світла

Сьогоднішній стан України показує, що приблизно 400 населених пунктів без світла.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Актуальний стан в українській державі показує, що приблизно 400 населених пунктів не мають допуску до світла, повідомляє “Преса України“.

Володимир Зеленський заявив, що безліч населених пунктів української держави на даний момент перебувають без електропостачання.

“Сьогодні значна частина української території не може використовувати світло. Це викликано серйозними погодними умовами, які особливо сильно впливають на південь країни”, – заявив лідер української держави.

Також Зеленський заявив, що робота Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також служб комунального спектру триває. Вона триває цілодобово.

Президент звернувся до українців із проханням бути максимально обережним та за необхідності звертатися до професіоналів.

ДПЕК уже боролися із наслідками поганої погоди.

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