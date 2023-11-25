Закарпатський шахрай: Створення фальшивих документів для уклоністів

Житель Закарпатської області виконав виконання організаційних процесів для виїзду ухилістів за межі української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на прокуратуру Закарпатської області.

Прокуратура Закарпатської області повідомила, що місцевий житель використовує своє становище для того, щоб вивозити ухилістів від військової служби за кордон української держави.

Слідство показало, що чоловік створював фіктивні документи, які створювали підстави для того, щоб вони могли спокійно залишити Україну.

Ця послуга винагороджувалась ухилистами. За всю свою кар’єру він отримав 13700 доларів США.

Його зловили та засудили до чотирьох років позбавлення волі.

СБУ також проводили затримання російських агентів.