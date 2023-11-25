Актуально
Підписатися
Понеділок, 27 Листопада

Захист від атак: Україна готується до зими з масштабним ремонтом енергосистеми

РФ продовжує використовувати щоденні атаки для того, щоб вибити з ладу енергосистему України.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація продовжує використовувати атаки на щоденній основі для того, щоб вибити з ладу енергосистему України. Проте українська держава змогла провести найбільшу за масштабом ремонтну кампанію, повідомляє “Преса України“.

Герман Галущенко заявив про те, що українська держава змогла провести наймасштабнішу компанію з ремонту енергосистеми держави. Вона проведена з урахуванням того, що Збройні Сили Російської Федерації постійно атакують українську енергосистему.

Ці атаки, ймовірно, стануть частішими в зимовий період. Тому захисні властивості енергосистеми України стали першочерговим завданням для фахівців.

Також повідомляється, що об’єкти будуть захищені системами протиповітряної оборони.

Атаки ЗС РФ потрапляють також за рятувальниками під час роботи.

Post Views: 55

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.