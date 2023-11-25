Захист від атак: Україна готується до зими з масштабним ремонтом енергосистеми

Російська Федерація продовжує використовувати атаки на щоденній основі для того, щоб вибити з ладу енергосистему України. Проте українська держава змогла провести найбільшу за масштабом ремонтну кампанію, повідомляє “Преса України“.

Герман Галущенко заявив про те, що українська держава змогла провести наймасштабнішу компанію з ремонту енергосистеми держави. Вона проведена з урахуванням того, що Збройні Сили Російської Федерації постійно атакують українську енергосистему.

Ці атаки, ймовірно, стануть частішими в зимовий період. Тому захисні властивості енергосистеми України стали першочерговим завданням для фахівців.

Також повідомляється, що об’єкти будуть захищені системами протиповітряної оборони.

Атаки ЗС РФ потрапляють також за рятувальниками під час роботи.