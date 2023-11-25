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Понеділок, 27 Листопада

Викладачі з РФ прибули до Сорокіного: Загроза пропаганди на сході України

РФ продовжує проводити діяльність окупаційного та пропагандистського характеру.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація продовжує проводити діяльність окупаційного та пропагандистського характеру. Насамперед це відбувається на теренах української держави, які потрапили під тимчасову окупацію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного опору доповів, що Збройні Сили Російської Федерації продовжують свою роботу на тимчасово окупованих територіях. До Сорокиного Луганської області завезли ще одну партію пропагандистів, які приїхали з території Тюмені. Це вчителі російської мови, які навчатиму дітей із Сорокіно.

Імовірно, що вони також навчатимуть українських дітей пропагандистським штампам Російської Федерації.

Серед пропагандистських дій є виставка у Москві.

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