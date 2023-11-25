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Понеділок, 27 Листопада

Словацький прем’єр у Чехії: Чому візит викликав розбіжності та конфлікт

Петро Павло зустрів у словацького прем'єр-міністра.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер Чехії Петро Павло зустрів у своїй державі словацького прем’єр-міністра. Візит Роберта Фіцо до Чехії став приводом для скандалів, які мало не знищили політичні відносини між Чехією та Словаччиною, повідомляє “Преса України” з посиланням на Novinky.cz.

Фіцо запропонував дату свого візиту, яка не сподобалася Павлу. Крім лідера чеської держави, вона не пасувала главам верхньої та нижньої палат парламенту.

Через кілька днів роздумів та умовлянь з боку президента Словаччини переконала Павела погодиться на візит у цю дату.

Причиною для скандалів стало те, що прем’єр-міністр Словаччини у своєму першому прибутті до Чехії насамперед зустрівся не з чинним президентом, а з попереднім, який також є лідером опозиції.

Візит до своєї держави також приймав Володимир Зеленський.

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